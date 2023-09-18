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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع أخصائى أمن دهسته سيارة فى البساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى أخصائى أمن مصرعه أثر اصطدام سيارة به فى البساتين  وفرا هارباً فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم بعد مطاردته فى الشوارع .

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالإنتقال  والفحص تبين أنه حال عبور أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

وبالفحص جرى تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها مقيم بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عوأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
 

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مصرع أخصائى أمن دهسته سيارة البساتين
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