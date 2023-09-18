طرح أسطوانات بوتاجاز بـ80 جنيها للمستهلكين بأسوان

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مستودع أسطوانات البوتاجاز بمنطقة السيل للوقوف على أسعار الأسطوانات المنزلية، وأعطى توجيهاته بالتنسيق مع شركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية بطرح أسطوانة البوتاجاز المنزلية بسعر 80 جنيه من خلال سيارات الشركة لتصل مباشرة ليد المستهلكين دون وسيط .

جاء ذلك خلال استكمال المحافظ جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بالشوارع والمناطق السكنية بحى شرق وحى جنوب .

وكلف مديرية التموين بتشديد الرقابة على عربات السريحة لإلزامهم بعدم المغالاة ورفع سعر الأسطوانة عند هامش الربح المقرر له وفقاً للضوابط المنظمة لآلية التوزيع ، مع الضرب بيد من حديد لأى مخالف أو متلاعب فى الأسعار ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة معه .

كما وجه اللواء أشرف عطية أثناء جولته مسئولى الوحدة المحلية برفع عدد من الإشغالات والباعة الجائلين بجوار مزلقان السيل، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيط المنطقة.

فيما قام أشرف عطية بتفقد سير العمل بمشروع تغطية مصرف السيل ، موجهاً المسئولين بالإسراع بمعدلات التنفيذ ، مع العمل على إزالة كافة المعوقات التى تتعارض مع الأعمال المنفذة ، وخاصة أنه تم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 متر من إجمالى المستهدف تغطيته بطول 2530 متر، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 365 مليون جنيه وذلك ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان .

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء الجولة حيث وجه المسئولين لسرعة تلبيتها على الوجه الأكمل.

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