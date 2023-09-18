زلزال بقوة 8ر4 درجة يضرب أجزاء من إقليم "توسكانا" الإيطالي

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 12:19 م

ضرب زلزال بلغت قوته 8ر4 درجة أجزاء من إقليم "توسكانا" الإيطالي صباح اليوم الإثنين، وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الهزة الأرضية.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن مركز الزلزال وقع بالقرب من منطقة "مارادي" شمال شرق مدينة "فلورنسا" في الساعة 10ر5 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، وذلك وفقا للمعهد الإيطالي لل جيوفيزياء وعلم البراكين.

من جانبه، قال فريق الإنقاذ من الحرائق إنه تلقى بعض المكالمات من السكان القلقين في أعقاب الهزة الأرضية، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات حتى الآن.

