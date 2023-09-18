محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في أعمال الرصف والتطوير

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية و الميدانية لأعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

وتابع أبو ليمون، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء فى أعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة بشارع العزيزية احد متفرعات شارع كفر الشيخ منصور بداية من شارع بورسعيد حتى الشيخ منصور بطول 700 متر و شارع المدرسة الصناعية بنات بطول 250 متر وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الشهداء 2023/2024 .

وفي سرس الليان، جارى أعمال قطع الفرمة بطريق سرس الليان / سروهيت بطول 3000 متر ورفع مطابق الصرف الصحى استعدادا لأعمال الرصف.

وفى مركز منوف، تم تسوية وتمهيد شوارع قرية شبشير بطملاى بالجليدر بالإضافة إلى تعلية الغرف المنزلية بامتداد شارع عيادة بمنوف ورفع كافة نواتج التطوير بشارع محمد فريد بمنوف تمهيدا لوضع طبقة الأساس كونه طريق حيوى وهام.

وفي حي غرب شبين الكوم، تم متابعة أعمال قطع الفرمة بالشوارع خلف مستشفي الرمد وأعمال تطوير ممشي الكورنيش كوبري القاصد.

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