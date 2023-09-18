ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين في ضربة جوية بصلاح الدين

طائرات F_16
طائرات F_16
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي،مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، إثر ضربة جوية ناجحة. 

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /الاثنين/ - "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوات الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة ضمن محافظة صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك".

وأضاف، أن"الضربة أسفرت عن مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة وأعتدة ومعدات كانت بداخلهما".

ads
العراق طائرات F 16 محافظة صلاح الدين كركوك
ads