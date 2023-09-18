العراق: مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين في ضربة جوية بصلاح الدين

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 12:14 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي،مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، إثر ضربة جوية ناجحة.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /الاثنين/ - "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبتنسيق وتخطيط خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوات الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية ناجحة ضمن محافظة صلاح الدين على الحدود الفاصلة مع محافظة كركوك".

وأضاف، أن"الضربة أسفرت عن مقتل عناصر إرهابية وتدمير وكرين للإرهابيين وأسلحة وأعتدة ومعدات كانت بداخلهما".