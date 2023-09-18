اليوم العالمي لسلامة المرضى .. "الرعاية الصحية" تنظم عدد من الندوات بمحافظات "التأمين الشامل"

تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم .. إعلاء صوت المرضى"، نظمت هيئة العامة للرعاية الصحية العديد من الفعاليات والندوات التوعوية وأنارت منشآتها باللون البرتقالي بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى 2023، والذي يحتفل به في مثل هذا الوقت من كل عام.

وقالت الهيئة في بيانها: تهدف الفعاليات التي نظمتها الهيئة إلى زيادة الوعي العام وتعزيز الفهم العالمي لأهداف سلامة المرضى، وتعزيز ثقافة سلامة المرضى في المجتمع، وهو ما يدعو بدوره جميع الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة المرضى وذويهم في صياغة السياسات الصحية وتمثيلهم في هياكل الحوكمة الصحية وتصميم استراتيجيات السلامة.

وأضافت الهيئة: يرتكز الاحتفال العالمي لهذا العام على «إعلاء صوت المرضى»، والتركيز على الدور الحاسم الذي يلعبه المرضى وأسرهم ومقدمو الخدمات الصحية في صون السلامة في مجال الرعاية الصحية، وهو ما يسهم بدوره في تقديم الرعاية الصحية الآمنة للمرضى ضمانًا لسلامتهم.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أن سلامة المرضى أصبحت أولوية لجميع الأطراف المعنية بجودة الرعاية الصحية، لافتة إلى أن استراتيجية الهيئة تعتمد على تقديم خدمات رعاية صحية آمنة متكاملة بأعلى مستويات الجودة تضاهي المستويات العالمية، وتركز على تعزيز ثقافة سلامة المرضى وثقافة التبليغ عن الأخطاء، وذلك كجزء من جهود الوقاية من الأخطاء وتحسين مستوى الخدمة الصحية ومأمونيتها لدى مقدمي الخدمة الصحية والمرضى.

وأوضحت الهيئة أنه تم إيلاء اهتمام كبير لسلامة المرضى خلال رحلة علاجهم في منشآت الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى سلامة الأطقم الطبية كعامل أساسي لضمان سلامة المرضى، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق ذلك من خلال تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية المتبعة عالميًا وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة للمرضى واتخاذ إجراءات مكافحة العدوى والسيطرة على المخاطر المحتملة، فيما تشمل هذه الإجراءات التأكد من نظافة المنشآت الصحية، وتطبيق إجراءات الوقاية والحماية الشخصية للعاملين في الرعاية الصحية، وتوفير التدريب المستمر للكوادر الطبية والتمريضية حول سلامة المرضى.

وتابعت: تسعى الهيئة أيضًا إلى تعزيز دور المرضى في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتهم الصحية، وذلك من خلال تشجيع التواصل المفتوح بين المرضى وفرق الرعاية الصحية، وتوفير المعلومات اللازمة للمرضى ليتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعايتهم الصحية.

وفي هذا السياق، تنظم الهيئة العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل التوعوية للمرضى وأسرهم، بهدف زيادة مستوى الوعي بقضايا سلامة المرضى وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في تعزيز سلامتهم الشخصية، كما تعمل الهيئة على تعزيز التوعية بحقوق المرضى وتشجيع المرضى على التبليغ عن أي مخاطر محتملة أو أحداث تتعلق بسلامتهم الصحية.

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