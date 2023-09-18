تعليم الوادي: انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى الجديد

أكد سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم الإثنين ، إنطلاق إحدى رحلات "الأتوبيس الطائر"، الخاص بقطاع تعليم الوادى الجديد لمتابعة منظومة العمل والإستعداد للعام الدراسى الجديد 2023_ 2024 .

واوضح سيد عبد العزيز ، ان تلك الرحلة تأتى لمتابعة منظومة العمل والوقوف على كافة إجراءات الأمن والسلامة و تقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للمدارس .

ولفت إلى توجيهاته المشددة للجان المتابعات الميدانية بالوقوف على جميع الإيجابيات والسلبيات ويتم التعامل الفوري مع أي عقبات او مشكلات تعوق سير منظومة العمل.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.