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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي: انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى الجديد

انطلاق الأتوبيس الطائر
انطلاق الأتوبيس الطائر
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أكد سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد  ، اليوم الإثنين ، إنطلاق  إحدى رحلات  "الأتوبيس الطائر"، الخاص بقطاع تعليم الوادى الجديد لمتابعة منظومة العمل والإستعداد للعام الدراسى الجديد 2023_ 2024  .

واوضح سيد عبد العزيز ، ان تلك الرحلة  تأتى  لمتابعة منظومة العمل والوقوف على كافة إجراءات الأمن والسلامة و تقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للمدارس .

ولفت إلى توجيهاته المشددة للجان المتابعات الميدانية  بالوقوف على جميع الإيجابيات والسلبيات ويتم التعامل الفوري مع  أي عقبات او مشكلات تعوق سير منظومة العمل.

وجاء ذلك تحت رعاية   الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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الأتوبيس الطائر التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد الوادي الجديد
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