الأمم المتحدة تكشف عن قتلى فيضانات ليبيا الأخيرة.. 3958 وفاة و9 ألأف شخص مفقودين.. واليونان تفقد خمسة من أفراد بعثتها للمساعدة في طرابلس

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 12:08 م

عدلت الأمم المتحدة حصيلة القتلى السابقة الناجمة عن الفيضانات في ليبيا، وفقا لتقرير تم تحديثه صباح الأحد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتشير الأمم المتحدة الآن إلى أن ما لا يقل عن 3958 شخصًا لقوا حتفهم في جميع أنحاء ليبيا بسبب الفيضانات، نقلًا عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كما يشير أيضًا إلى أن أكثر من 9000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي التقرير الأولي الصادر يوم السبت، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 11300 شخص لقوا حتفهم في درنة، ليبيا، بسبب الفيضانات المدمرة، ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن الهلال الأحمر الليبي الأرقام الواردة في تقرير السبت الماضي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لشبكة سي إن إن: “نحن نعتمد الأرقام التي تم التحقق منها للتو من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الليبي لشبكة سي إن إن، في وقت سابق من يوم الأحد إنها لم تعلن أبدًا عن عدد القتلى المرتفع للأمم المتحدة بسبب الفيضانات في درنة.

فيما قال وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس، الاثنين، إن خمسة من أفراد بعثة المساعدات الإنسانية اليونانية إلى ليبيا توفوا، الأحد، إثر حادث سير، تعرضت له مركبتهم، مما أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر بجروح.

وبحسب السلطات اليونانية، اصطدمت الحافلة التي تقل البعثة اليونانية، والتي وصلت إلى ليبيا فقط، صباح الأحد، بمركبة أخرى وهي في طريقها إلى مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات.

وأعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس الحداد لمدة ثلاثة أيام على قتلى القوات المسلحة اليونانية.

وأكدت الإذاعة العامة اليونانية (ERT)، الاثنين، أنهم جرى إعادة جميع أعضاء البعثة اليونانية إلى وطنهم.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "من المؤلم بشكل مضاعف الحداد على الأرواح التي فُقدت لإنقاذ الأرواح"، وأضاف: "البلد كله حزين، أفكاري مع عائلات الضحايا والجرحى العشرة".