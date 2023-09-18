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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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أفاد محمد إبراهيم، مُراسل «القاهرة الإخبارية» في الخرطوم، في نبأ عاجل، بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، في محيط القيادة العامة وسط العاصمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع استهداف الجيش السوداني لتمركزات ميليشيا الدعم السريع في أم درمان، وقصف مدفعي لمواقع الميليشيا بمنطقة شرق النيل في الخرطوم.

وفي وقت سابق، قال نبيل عبدالله، الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، إنّ الميليشيا المحلولة أحرقت مباني شركة النيل الكبرى للبترول، وبرجًا لوزارة العدل وآخر للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى حرق ونهب برج مصرف الساحل والصحراء.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب.

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