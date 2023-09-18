خبراء يحذرون: 9 فئات ممنوعة من تناول حلوى المولد النبوي لأسباب صحية

تعتبر حلوى المولد النبوي من العادات الشائعة في مصر والعديد من البلاد العربية خلال الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف. ولكن يجب على الأشخاص أن يكونوا حذرين عند تناولها، حيث يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة في بعض الحالات.
ووفقا لعدد من المجلات الطبية وخبراء التغذية هناك فئات من الأشخاص ممنوعة من تناول حلاوة المولد النبوي سواء من كل الأنواع أو بعضها. وقد قدم قائمة بتلك الفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد، وهي كما يلي:
- مرضى أنيميا البقول: يجب أن يتجنب مرضى أنيميا البقول تناول السمسية والحمصية وحلوى المكسرات تمامًا.
- مرضى السكري: ممنوعين من تناول الملبن بشكل عام، ويمكن لهم تناول قطعة صغيرة من الأنواع الأخرى من حلوى المولد بحذر.
- مرضى المعدة والقولون: خاصةً إذا كانوا يعانون من اضطرابات حادة أو وجود أورام حميدة أو سرطانية.
- مرضى السمنة وزيادة الدهون الثلاثية والأشخاص ذوي الوزن الزائد: يجب عليهم الحد من تناول حلاوة المولد.
- مرضى الكلى:خاصةً الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كلوية مزمنة.
- من يعانون من جينات سرطانية أو التاريخ الوراثي للمرض:فهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ويجب أن يقللوا من تناول السكريات.
- مرضى الفم (لثة وأسنان): يجب على هؤلاء الأشخاص الحذر من تناول حلاوة المولد.
- مرضى النقرس: يجب أن يتجنبوا أنواع حلاوة المولد التي تحتوي على الفول والحمص والمكسرات.
- الأشخاص الذين يعانون من شيخوخة مبكرة وعلامات التجاعيد: ينصح لهم بالحد من تناول حلاوة المولد.