خبراء يحذرون: 9 فئات ممنوعة من تناول حلوى المولد النبوي لأسباب صحية

تعتبر حلوى المولد النبوي من العادات الشائعة في مصر والعديد من البلاد العربية خلال الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف. ولكن يجب على الأشخاص أن يكونوا حذرين عند تناولها، حيث يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة في بعض الحالات.

ووفقا لعدد من المجلات الطبية وخبراء التغذية هناك فئات من الأشخاص ممنوعة من تناول حلاوة المولد النبوي سواء من كل الأنواع أو بعضها. وقد قدم قائمة بتلك الفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد، وهي كما يلي: