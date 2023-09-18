بالفيديو.. رئيس الاستطلاع الأسبق: عظمة اللغة النوبية ساهمت في الانتصار بحرب أكتوبر

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن إسرائيل كانت متفوقة على مصر في الحرب من حيث عدد الأسلحة، وقدراتها، حيث كانت تمتلك مصر 300 طائرة، أقواها ميج 21، بينما تمتلك إسرائيل 500 طائرة فانتوم، قدرة الواحدة منها توازي 4 طائرات ميج.

وأضاف "سالم" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن مبادئ الحرب كانت رائعة، أبرزها تضمنت مبدأ المفاجأة ثم المواجهة، مضيفًا أن أشرف مراون لا علاقة له بالمخابرات نهائيًا، وكان يتعامل مباشرة مع الرئيس محمد أنور السادات، وكان من أبرز أدوات خطة الخداع الاستراتيجي.

وتابع أن العالم كان يقول إن خط بارليف لا يمكن التغلب عليه بالأسلحة البيولوجية، وتم الاستعانة بضابط مصري، في تدمير خط بارليف بالمياه فقط، خطة الخداع تضمنت تفاصيل كثيرة، أبزرها إخلاء المستشفيات بزعم أن هناك انتشارا لمرض معين، يتطلب إخلائها والقيام بعمليات التنظيف، كما أن هذا اليوم يواكب ذكرى عيد الغفران بالنسبة للإسرائيليين، كما تم اختيار التوقيت الساعة الثانية ظهرًا بحيث تكون الشمس موجهة ناحية الإسرائيليين، مضيفًا:"كل تخطيط كان في منتهى الدقة والروعة".

وأردف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن عظمة اللغة النوبية التي ساهمت في حرب أكتوبر تتمثل في بساطتها، وتم الاستعانة بها بشكل كبير في خطة الخداع الاستراتيجي، موضحًا أن العدو الإسرائيلي، اقتنع أن مصر تخوض تدريبات وليس حربًا.

وكشف أن مساعد حسني مبارك كان يريد أن يؤدي مناسك العمرة، ولكن مبارك لم يخبره، حتى قامت الحرب، وقال له “إن شاء الله نعملها سوا”.