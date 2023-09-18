بينهم مصيلحي والطحان.. نجوم فارقوا الحياة على الرغم من صغر سنهم

سيطرت حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني خلال عام 2023، جاء ذلك بسبب فقدان عدد من النجوم في أعمار مبكرة، وكان آخرهم الفنان أشرف مصيلحي الذي رحل أمس عن عمر يناهز 49 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

نرصد آخر النجوم الذين فقدناهم مؤخرا في أعمار مبكرة:

الفنانة رانيا شعلان

بدأت سنة 2023 برحيل عازفة الجيتار الشهيرة رانيا شعلان التي رحلت عن عالمنا في 22 يناير بعد صراع طويل مع مرض السرطان التي ظلت تعاني منه سنوات عديدة.

أثرت الفنانة رانيا شعلان المجال الفني بأعمال كثيرة عالقة في أذهان محبيها حتى وقتنا هذا، حيث إنها كانت تتميز بأسلوبها الخاص من الغناء والتأليف والتلحين ومن أبرز أعمالها "خيال المآته وبحلم".

الفنانة شيرين الطحان

أصيب الوسط الفني بحالة من الذهول فور سماع خبر رحيل الفنانة شيرين الطحان، في شهر إبريل بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 47 عاما، بعد أن قضت 30 يومًا فقط في أحد مستشفيات أكتوبر.

تدهورت حالتها الصحية مؤخرًا بسبب مشاكل في القلب والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم، وساعدتها نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طلب العلاج على نفقة الشركة.

وفي هذا السياق كانت آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان مسلسل "رمضان كريم" التي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وشاركها العمل عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم سيد رجب، سلوى محمد عثمان، محمود الجندي، محمد محمود، كريم عفيفي، وآخرين من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وتم عرضه في شهر رمضان عام 2017.

الفنان مصطفى درويش

توفى الفنان مصطفى درويش في 1 مايو من عام 2023 إثر أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 43 عاما، بعدما أوضح شقيقه سبب الوفاة قائلًا: "بنصحيه الصبح لقيناه ميت".

تفاعل الفنان مصطفى درويش مع الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك قبل وفاته بساعات قليلة من خلال منشورًا قائلًا: "هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام ؟"، ولاقى عدد كبير من التعليقات التي كانت أبرزها: "مش لوحدك، ايه اللي شاغل بالك، أنا كمان مش عارف ولا قادر أنام، انت كمان، مالك بس".

قدم الفنان الراحل مصطفى درويش عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها: "كف القمر، فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد الكسر، راجعين يا هوى، كامل العدد، سره الباتع، خيانة عهد، بـ 100 وش، ضد مجهول".

الفنان أشرف مصيلحي

رحل أمس الفنان أشرف مصيلحي عن عمر يناهز 49 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وتشييع الجنازة ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كشفت المخرجة منال الصيفي عن تفاصيل مرض زوجها من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" وقالت: "الورم المصاب به الفنان أشرف مصيلحي من أخطر أنواع السرطانات في العالم، مفيش غير اننا نحافظ على حياته وربنا كبير قوي.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللي ربنا يجيبه كويس".