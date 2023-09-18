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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الاتصالات: مبادرات "مصر الرقمية" تستهدف سوق العمل ووظائف عائدها بالدولار

الدكتورة هدى بركه
الدكتورة هدى بركه
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قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن الوزارة تستهدف في مهارات مصر الرقمية الطلاب بالكليات المختلفة، وهناك تصميم لبرنامج جديد، عبارة عن وظائف، مشيرًا إلى أنه خلال تصميم البرامج التدريبية، يتم دراسة أكثر الأعمال المطلوبة، وبناء على ذلك يتم تطوير البرامج المقدمة بمبادرة مهارات مصر الرقمية، وتأهيل الطلاب لذلك، وبالتالي تأهيل الطلاب لأسواق العمل والوظائف المطلوبة.

وأضافت "هدى" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن مبادرة بناة مصر الرقمية تستهدف تأهيل المتدربين للوظائف المطلوبة بسوق العمل، قائلة: "العائد قد يصل لأكثر من ألفي دولار"، موضحة أن هناك اهتماما بالغا من الدولة لتنمية النشء والإنسان المصري، حيث إن هناك العديد من المبادرات المختلفة، مثل أجيال مصر الرقمية، والتي بدأت بالأشبال وبناة مصر الرقمية، الأولى لطلاب إعدادي وأولى ثانوي، والثانية للخريجين، كما يوجد مبادرة مهارات مصر الرقمية، وهي تستهدف جميع الطلبة في جميع الكليات.

وتابعت: "الخريجون من هذه المبادرات مؤهلون للعمل على منصات العمل الحر، والتقديم والحصول على الفرصة المناسبة، هناك العديد من الأشغال البسيط على المنصات المختلفة، مقابلها بالدولار والعملة الصعبة".

وأوضحت أن هناك لجنة أكاديمية تتابع المناهج وتتأكد من ملائمتها وتماشيها مع العصر الحديث، بجانب شركات تدريب محلية وأخرى عالمية، لافتة إلى أنه يوجد 15 شركة عالمية عاملة في مجال التدريب والاتصالات شركاء مع وزارة الاتصالات في مبادرات مصر الرقمية.

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