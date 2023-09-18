"دانيال" تجتاح 30 قرية في اليونان وأول الضحايا زوجان في شهر العسل

تسببت العاصفة الجوية دانيال في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تأثيراً على اليونان في الأسابيع الأخيرة، حيث جلبت أمطاراً غزيرة وفيضانات دمرت منازل وأسفرت عن وفاة أكثر من عشرة أشخاص.

وفي حادث مأساوي آخر أمس الأحد، تم الإبلاغ عن وفاة زوجين نمساويين كانا يقضيان شهر العسل في اليونان بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة المنزل الذي كانا يقيمان فيه.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقعت هذه الواقعة المأساوية في منتجع بوتيستيكا بالقرب من جبل بيليون، حيث كان الزوجان يستمتعان بأوقاتهما في شهر العسل. وقد تعرض منزلهما للجرف بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

على الرغم من عدم الكشف عن هويتهما حينها، إلا أن وزارة الخارجية النمساوية أكدت أن اختبارات الحمض النووي قد أكدت هويتهما. وأعربت الوزارة عن حزنها العميق لوفاة المواطنين النمساويين في هذا الحادث المأساوي.

قدمت السفارة النمساوية في أثينا الدعم والمساعدة لأقارب الزوجين الراحلين، فيما عبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن تعازيه لأسر الضحايا وأكد أن الحكومة اليونانية ستقدم المساعدة والدعم للمتضررين.

تعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة الكوارث الطبيعية التي واجهتها اليونان مؤخرًا، حيث شهدت البلاد حرائق غابات هائلة وفيضانات مدمرة. يعمل رئيس الوزراء اليوناني على تعزيز الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقديم المزيد من التمويل للمتضررين وتعزيز الجهود العسكرية لمواجهة هذه الكوارث.