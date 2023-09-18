ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"دانيال" تجتاح 30 قرية في اليونان وأول الضحايا زوجان في شهر العسل

العاصفة الجوية دانيال
العاصفة الجوية دانيال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تسببت العاصفة الجوية دانيال في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تأثيراً على اليونان في الأسابيع الأخيرة، حيث جلبت أمطاراً غزيرة وفيضانات دمرت منازل وأسفرت عن وفاة أكثر من عشرة أشخاص. 

وفي حادث مأساوي آخر أمس الأحد، تم الإبلاغ عن وفاة زوجين نمساويين كانا يقضيان شهر العسل في اليونان بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة المنزل الذي كانا يقيمان فيه.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقعت هذه الواقعة المأساوية في منتجع بوتيستيكا بالقرب من جبل بيليون، حيث كان الزوجان يستمتعان بأوقاتهما في شهر العسل. وقد تعرض منزلهما للجرف بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

على الرغم من عدم الكشف عن هويتهما حينها، إلا أن وزارة الخارجية النمساوية أكدت أن اختبارات الحمض النووي قد أكدت هويتهما. وأعربت الوزارة عن حزنها العميق لوفاة المواطنين النمساويين في هذا الحادث المأساوي.

قدمت السفارة النمساوية في أثينا الدعم والمساعدة لأقارب الزوجين الراحلين، فيما عبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن تعازيه لأسر الضحايا وأكد أن الحكومة اليونانية ستقدم المساعدة والدعم للمتضررين.

تعتبر هذه الحادثة جزءًا من سلسلة الكوارث الطبيعية التي واجهتها اليونان مؤخرًا، حيث شهدت البلاد حرائق غابات هائلة وفيضانات مدمرة. يعمل رئيس الوزراء اليوناني على تعزيز الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقديم المزيد من التمويل للمتضررين وتعزيز الجهود العسكرية لمواجهة هذه الكوارث.

ads
العاصفة الجوية دانيال مدينة درنة دانيال اليونان العاصفة دانيال
ads