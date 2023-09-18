قافلة طب عين شمس تقدم خدمات طبية ومجتمعية لأهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم

انطلقت قافلة بداية الطبية التابعة لأسرة فكرة بكلية الطب جامعة عين شمس إلى قرية أبوديهوم مركز اطسا بمحافظة الفيوم، وذلك تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، علي الأنور عميد كلية الطب، هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أشرف قرطام رائد الأسرة والمشرف العام على قافلة بداية وتحت إشراف اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأت فعاليات قافلة بداية يوم الاثنين الموافق ٢١/٨/٢٠٢٣ و استمرت إلى يوم الأحد الموافق ٢٧/٨/٢٠٢٣، وقد شملت تلك الأيام تواجد ١٠ عيادات من مختلف التخصصات (الفحص العام - باطنة - جراحة - أسنان - قلب - عظام - نسا - أطفال - أشعة - أنف و أذن) بالإضافة للمعامل والصيدلية وفريق التوعية الصحية والتي أثمرت عن تقديم الخدمة الطبية المجانية والكشف على عدد ١٣٩٦ من الكبار و عدد ١٣٨٨ من الأطفال.

إلى جانب الخدمة الطبية المقدمة من القافلة، والتى تعد خدمةٌ أساسيةٌ رئيسية؛ كان هناك خدمات أخرى تم تقدميها لأهالي القرية، وهنا نذكر فريق التنمية المجتمعية والذي أضيف حديثًا هذا العام هادفًا إلى امتداد الأثر وعدم اقتصاره على أسبوع القافلة فحسب، ومن خلاله تم إقامة عدد واحد سقف لأحد المحتاجين من أهل القرية ودعم آخر بمشروع مواشي وتجهيز عروس من أهل القرية وإقامة دروس محو أمية على مدار عشرة أيام، بالإضافة إلى إقامة معرض ملابس خيري وتوزيع مواد غذائية على المحتاجين من أهل القرية.