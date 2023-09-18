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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. الكيلاني تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير في البحيرة

الدكتورو نفيين الكيلاني
الدكتورو نفيين الكيلاني وزيرة الثقافة
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تستقبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، لافتتاح قصر ثقافة أبو المطامير، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 19 /9.

ويتضمن برنامج الزيارة رفع الستار عن اللوحة التذكارية للقصر والذى من المقرر أن يحمل مسرحه اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ليحتضن كافة المواهب الفنية الشابة بالمحافظة.
 
كما ستقوم نائب محافظ البحيرة ووزيرة الثقافة، بتفقد منفذ بيع إصدارات الهيئة، وتفقد محتويات القصر والذى يضم مكتبه عامة وقاعة المرأة وقاعة البالية (الفنون الشعبية) ومكتبة الطفل وقاعة الفنون التشكيلية وقاعة نوادي التكنولوجيا، وكذا تفقد المسرح، ومشاهده عرض فنى.

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البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قصر ثقافة ابو المطامير
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