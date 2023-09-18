وزير البترول: 1.2 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاندماج الذي تم بين شركتي خالدة وقارون للبترول في كيان واحد يعد جزءاً من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع أداء الكيانات البترولية وتعزيز الكفاءة والحوكمة وترشيد النفقات دون المساس بخطط الإنتاج علاوة على تعظيم القيمة التي تتحقق للمساهمين، موضحا أن تطبيق ذلك النموذج يستهدف في النهاية الوصول لأفضل النتائج على مستوى الإنتاج.

وأضاف الملا، خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترولا، أننا نحتاج الة زيادة الانتاج من البترول والغاز لصالح الاقتصاد المصري و ينبغي الا ندخر جهدا في تطبيق وتنفيذ الخطط والاجراءات التي تضمن تحقيق ذلك ، وشدد الملا علي اهمية مواصلة الجهود لدعم الحفاظ علي السلامة والامن الصناعي وحماية البيئة.

واستعرض المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول أهم نتائج الأعمال والانشطة المنفذة فى حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالى 2022/2023 ، والتى شهدت تطوراً ملحوظاً بعد تنفيذ الدمج بين شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة ، حيث بلغ متوسط الانتاج اليومى حوالى ٢٢٠ الف برميل مكافيء يومياً ، وذلك فى ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت حوالى 2ر1 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ، حيث تم حفر 91 بئراً لزيادة الانتاج وتنمية الاحتياطيات واكمال وحفر 37 بئراً استكشافية.

وقد اثمرت الجهود عن تحقيق 28 كشفاً جديداً خلال العام باحتياطى 35 مليون برميل بترول مكافئ وجاء من ابرزها الكشف المتحقق فى البئر شرق برافو X1 بانتاج يتجاوز 6300 برميل ونحو 4 ملايين قدم مكعب غاز ، و البئر شمال غرب سيوة X1-R بإنتاجية بلغت اكثر من 5100 برميل خام يومياً ، والكشف المتحقق فى البئر IO-1X بانتاج قدره 23 مليون قدم مكعب غاز ونحو 1500 برميل متكثفات يوميا، كما تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية بمنطقة مطروح – غرب كنايس وانجاز مراحل متقدمة منه بعدد من مناطق الامتياز فى اطار انشطة الاستكشاف ، علاوة على انجاز مشروعات ضخمة فى تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الانتاج للبترول والغاز فى مختلف مناطق عمل خالدة بما انعكس ايجاباً على العملية الانتاجية ، وكذلك تحقيق مخطط التحول الرقمى بكافة الحقول.

حضر الجمعية قيادات الوزارة وهيئة البترول وشركة ايجاس ومجلس ادارة خالدة برئاسة المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الادارة وديفيد تشي نائب رئيس اباتشي الامريكية شريك قطاع البترول في الشركة .