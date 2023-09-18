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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق التهم كافيه في المعادي

ارشيفية
ارشيفية
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نشب حريق فى كافيه داخل عقار مكون من 6 طوابق في المعادي، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 6 طوابق والحريق داخل كافيه بالدور الأرضى في شارع ٧٧ دائرة قسم شرطة المعادى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وحاصرت قوات الإطفاء كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات والسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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إخماد حريق كافية شهير في المعادي اتخاذ الإجراءات القانونية بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة المعادي
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