مصرع عامل صدمته سيارة بالقليوبية

لقى عامل مصرعه، إثر إصابته نتيجة حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة هوائية بطريق الحادثة – القناطر الخيرية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر الخيرية المركزي، باستقبال جثة عامل مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء حادث تصادم بطريق الحادثة القناطر الخيرية دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "أحمد م ز"، 39 سنة، عامل، مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وذلك أثناء قيادته دراجة هوائية على طريق الحادثة القناطر الخيرية، اصطدمت به سيارة ملاكي، حيث لم يتمكن قائد السيارة من مفاداته بسبب انحراف الدراجة أمامه.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.