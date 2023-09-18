بالفيديو.. تفاصيل أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر

كشف الدكتور محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، تفاصيل فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني، قائلًا: "فكرة رائعة قامت بها أحد القرى الرائعة الجميلة بالأقصر، وتواصلهم للعام الـ11 مع المجموعة الألمانية والمسؤولين عنهم".

وقال "عثمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن دور المجموعة الألمانية كان كبير ليس فقط لمجرد زيارة مجموعة أشخاص للاقصر ولكن لإظهار الوجه الحقيقي للشباب المصري وهو ما يهمنا، بجانب انعقاد مجموعة من الندوات الثقافية التي تتم مع الشباب المصري والإجابة على الأسئلة التي تدور في أذهانهم حول دور الشباب ومستقبل مصر الثقافي والسياسي".

وتابع، أن الحملة يتعرف فيها الشباب الألماني على الحضارة المصرية، والطعام المصري، والموسيقى، وأصبح الشباب الألمان قوة ناعمة لصناعة السياحة في أوروبا.

وأردف، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن هناك الملايين يتابعون صور الفعاليات في أوروبان وهناك الكثير من جرائد العالم تنقل الفعاليات التي تظهر الوجه الحقيقي للشاب المصري، كما أن التجربة هي أحد الأسباب الرئيسية لعودة السياحة الألمانية للأقصر.