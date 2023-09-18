ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر

تفاصيل أسبوع الشباب
تفاصيل أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، تفاصيل فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني، قائلًا: "فكرة رائعة قامت بها أحد القرى الرائعة الجميلة بالأقصر، وتواصلهم للعام الـ11 مع المجموعة الألمانية والمسؤولين عنهم".

وقال "عثمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن دور المجموعة الألمانية كان كبير ليس فقط لمجرد زيارة مجموعة أشخاص للاقصر ولكن لإظهار الوجه الحقيقي للشباب المصري وهو ما يهمنا، بجانب انعقاد مجموعة من الندوات الثقافية التي تتم مع الشباب المصري والإجابة على الأسئلة التي تدور في أذهانهم حول دور الشباب ومستقبل مصر الثقافي والسياسي".

وتابع، أن الحملة يتعرف فيها الشباب الألماني على الحضارة المصرية، والطعام المصري، والموسيقى، وأصبح الشباب الألمان قوة ناعمة لصناعة السياحة في أوروبا.

وأردف، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن هناك الملايين يتابعون صور الفعاليات في أوروبان وهناك الكثير من جرائد العالم تنقل الفعاليات التي تظهر الوجه الحقيقي للشاب المصري، كما أن التجربة هي أحد الأسباب الرئيسية لعودة السياحة الألمانية للأقصر.

ads
الأقصر أسبوع الشباب المصري الألماني السياحة صباح الخير يا مصر مستقبل مصر
ads