شركة مدينة مصر تطلق "أوريجامي" أحدث مشروعاتها في تاج سيتي

أعلنت مدينة مصر “كود البورصة المصرية MASR.CA” واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، إطلاق أحدث مشروعاتها أوريجامي “Origami” في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة من خلال مِنّكْ، الشركة التابعة لمدينة مصر.

وتعد مِنّكْ مطور عقاري متخصص في المشروعات الحصرية ذات الطابع المتميز والمفاهيم المبتكرة، مما يعزز من تنوع المشروعات والمنتج العقاري الذي تقدمه شركة مدينة مصر لتناسب مختلف الأذواق. ويأتي إطلاق مشروع أوريجامي تماشياً مع الاستراتيجية التوسعية للشركة، وتبنيها خطة طموحة والتي تعتمد على الابتكار بهدف تلبية كافة تطلعات عملائها وتطوير السوق العقاري في مصر.

تعتبر مِنّكْ هي المطور لعدد من المشروعات ذات المفاهيم المبتكرة في مصر مثل مشروع The HOFT، أول مشروع عقاري استثماري يعتمد على مفهوم الملكية الجزئية في مصر، ومشروع كيندا، المشروع المستوحى من نمط الحياة الكندي والعلامة التجارية الرائدة والذي يقع في تاج سيتي.

يعد مشروع أوريجامي هو أول مشروع يطرح من قبل شركة مِنّكْ بعد استحواذ شركة مدينة مصر عليها ويستوحي المشروع تصميماته الفنية من من الثقافة اليابانية التقليدية. يتميز مشروع أوريجامي بتصاميمه البسيطة بجانب الاستغلال الأمثل للمساحات والأشكال لخلق مجتمع بطابع مميز. يستوحى المشروع تصاميمه من فن الأوريجامي الذي يتميز بالهندسة المعمارية الحديثة باللون الأبيض لإرضاء جميع الأذواق والتي تتكون من مزيج فريد من الخطوط المرتبة والأشكال البسيطة التي تجذب العين.

يتضمن مشروع أوريجامي وحدات السكنية متنوعة حيث يمتد المشروع على مساحة 434,284 متر مربع وينقسم إلى مرحلتين. وتنطلق المرحلة الأولي بأكثر من 500 وحدة تتكون من فيلات بتصميمات فريدة وجذابة تناسب جميع أذواق وتطلعات العملاء.

ويتكون المشروع من فيلات مستقلة بمساحة 160 إلى 240 متر مربع، وتاون هاوس بمساحات تتراوح بين 156 إلى 159 متر مربع، وفيلا Quattroوالتي تنقسم إلى أربعة أجزاء بمساحة 143 متر مربع، على أن يتم التسليم خلال أربع سنوات.

وتعليقاً على إطلاق المشروع، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "نفخر بوجود مِنّكْ وهي المسؤولة عن المشروعات الحصرية ذات الطابع المتميز والمفاهيم الجديدة، والتي تطلق مشروعها الأول "أوريجامي" بعد الاستحواذ عليها من شركة مدينة مصر، انطلاقاً من حرصنا على تقديم منتجات وحلول عقارية مبتكرة حيث يمزج مشروع أوريجامي بين التصميمات الفنية والمفاهيم المعمارية الحديثة. تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة استناداً على خبرتنا التي تمتد لأكثر من 60 عاماً في السوق العقاري".

ويأتي إطلاق مشروع Origami في تاج سيتي كخطوة جديدة تتخذها شركة مدينة مصر لتحقيق استراتيجيتها التوسعية في عام 2023، هذا إلى جانب إطلاق عدة مشروعات أخرى من بينها: المرحلة الثانية من مشروع Clubside في تاج سيتي، ومشروع راي في سراي ، وThe Hoft في تاج سيتي، وزهو في أسيوط ، بالإضافة إلى تطوير أعمال البنية التحتية في كافانا في سراي.

ويتمتع مشروع تاج سيتي بموقع استراتيجي متميز على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة الدولي، ويبعد دقائق عن منطقة شرق القاهرة وهليوبوليس، ويتم تطوير هذا المشروع على مساحة 3.5 مليون متر مربع حيث يجتمع التصميم الجذاب للمجمعات السكنية بأفضل المرافق وأحدث أساليب التسوق فضلًا عن توفير أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك مع وجود مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخضراء.