بالفيديو.. الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 34

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، والتي تؤدي لاعتدال الطقس بشكل كبير.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة اليوم أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة مئوية، وتسجل ٣٤ درجة مئوية، مع وجود نسب الرطوبة في الجو خاصة في وقت الظهيرة وتكون الأجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ليكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث تحسن كبير في درجات الحرارة، منوهة أن هناك استمرارا لتكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وهي تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية لكن تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.