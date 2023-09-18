رئيس اتحاد التأمين: علينا التكاتف لمواجهة المخاطر الطبيعية مع ارتفاع تكلفة التغطيات التأمينية

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن مؤتمر التأمين وإعادة التأمين راندفو الخامس الدولى يهدف إلى زيادة الوعي ودعم الشمول المالي.



مؤتمر راندفو الخامس

وأضاف الزهيري، خلال انطلاق فعاليات ملتقى راندفو للتأمين وإعادة التأمين الدولى الخامس بشرم الشيخ: “نعمل على دراسة عدد من التحديات المتعلقة بالقطاع الزراعي وعلى رأسها العمالة، وتناقشنا في الأقصر عن التأمين الكلى، وتلبية احتياجات العملاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع قواعد الرقابة المالية”.



راندفو 5

وذكر أن الاتحاد يجري محادثات ومناقشات مع الشركات الدولية لوضع حلول لمواجهة الكوارث الطبيعية التى تحيط بنا من كل اتجاه وكان آخرها إعصار دانيال فى ليبيا وزلزال المغرب المدمر.



وأكد رئيس الاتحاد، ضرورة وجود خطط جاهزة لمواجهة هذة الكوارث، لافتا إلى أن سعر المخاطر يزداد وأن المجتمع فى حاجة لتقبل هذه الأسعار بصدر رحب، فى ظل مواجهة الصناعة لعدد من التحديات على رأسها التضخم وتعطل سلاسل الإمداد.

وأوضح أن العالم يتجاوز عددًا من التحديات، وأن اتحاد التأمين ناقش تنفيذ استراتيجيته فى تفعيل استراتيجية الاستدامة وتدشين لجان فنية لتفعيل معايير الاستدامة البيئية ودراسة المنتجات التأمينية.

وأشار إلى أن الاتحاد كان حريصا على المشاركة فى مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية العام الماضي فى شرم الشيخ والمشاركة فى ورش العمل التى تضع عددا من الحلول ومنها تشجيع شركات التأمين لتبنى الاستدامة عبر إنشاء مخططات تأمينية لمواجهة مخاطر البنية التحتية.