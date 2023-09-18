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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الإسعاف الليبية تواصل البحث عن مفقودين بعد أسبوع من الفيضانات المدمرة

الإسعاف الليبية تواصل
الإسعاف الليبية تواصل البحث عن مفقوديها بعد أسبوع من الفيضان
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لمواصلة أجهزة الإسعاف الليبية البحث عن آلاف المفقودين جراء الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة الليبية والتي تقع على سواحل شرق ليبيا، منذ أسبوع.

وقال الليبي محمد الزاوي، 25 عاماً، والذي يقطن في منزل قريب من الشاطئ في درنة، في تصريحات لوكالة فرانس برس إنه رأى ليلة الكارثة "جرفاً كبيراً من المياه يجلب معه سيارات، وناساً، وأغراضاً، وناساً داخل سيارات، ثم صبّ كل شيء في البحر".

فيما أعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل في آخر حصيلة أوردها مساء الأحد سقوط 3283 قتيلا، بعد اكتشاف 31 جثة في حين حذرت منظمات إنسانية دولية ومسئولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين الكبير والذي يقدر بالآلاف.

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الإسعاف الفيضانات درنة منظمات إنسانية
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