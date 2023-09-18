هدية الرئيس.. طرح مصانع جديدة بـ 4 مجمعات صناعية في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن طرح مصانع جديدة بـ 4 مجمعات صناعية، وذلك هدية من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لأبناء بورسعيد.

وأشارت محافظة بورسعيد، في بيان لها، إلى أنه سيجرى استطلاع رغبة على وحدات صناعية بمجمع الصناعات المغذية (3/7) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك من خلال طرح 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة: مواد غذائية، غزل ونسيج وملابس جاهزة، بتروكيماويات، وأنشطة هندسية، وذلك بمساحات مختلفة.

وأوضحت أن المساحات المتاحة بالمتر المربع هي: 180، و360، 540، 720، 900، 1080، 1260، 1440، 1620، و1725، على أن يجرى التقديم ابتداء من 18 سبتمبر 2023 ولمدة 15 يوما حتى 2 أكتوبر 2023.