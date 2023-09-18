زلزال يضرب شمال إيطاليا بقوة 5 ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.0 درجة شمال إيطاليا، اليوم الاثنين، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

وأوضح أن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة مارادي، التي تبعد حوالي 44 كيلومترا عن شمال شرقي فلورنسا، وبعمق 10 كم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية “شينجوا”.

وحسبما أفاد جيولوجيون ورجال إطفاء، هز الزلزال أجزاء من إقليم توسكانا الإيطالي ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن مركز الزلزال كان بالقرب من مارادي، شمال شرقي فلورنسا، ووقع الساعة 5:10 صباحا، بعد بعض الهزات الأصغر حجما.

وأشار المعهد إلى أن المنطقة معرضة بشدة لخطر الزلازل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الزلازل التي ضربت موغيلو عام 1919، والتي كانت واحدة من أقوى الزلازل التي ضربت إيطاليا في القرن العشرين.

وقال فريق الإنقاذ من الحرائق في إيطاليا إنه تلقى بعض المكالمات من السكان القلقين، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات حتى الآن.