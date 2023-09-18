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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين: لم نتلق دعوة للمشاركة في تحليل مياه محطة فوكوشيما النووية

محطة فوكوشيما النووية
محطة فوكوشيما النووية
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قالت السفارة الصينية في اليابان، اليوم الاثنين، إنه لم تتم دعوة الصين للمشاركة في التحليل والاختبار المقارن للمياه الملوثة نوويًا التي يتم تصريفها من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

وأضافت السفارة أن "الصين أكدت مجددا على الحاجة إلى إنشاء ترتيب مراقبة دولي طويل الأمد وفعال بمشاركة كاملة من الدول المجاورة وأصحاب المصلحة الآخرين"، بحسب ما أوردته وكالة “شينجوا” الصينية.

وقالت “شينجوا” أن هذه التصريحات ردا على تقارير إعلامية زعمت أن الصين "رفضت" الانضمام إلى آلية المراقبة الدولية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

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السفارة الصينية في اليابان محطة فوكوشيما الصين
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