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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قلق أمريكي من احتمال دعم الصين لروسيا عسكريا في أوكرانيا

مستشار الأمن القومى
مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان
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أبلغ مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان، وزير الخارجية الصينى "وانج يى"، قلق الولايات المتحدة من احتمال دعم الصين لروسيا عسكريا فى أوكرانيا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، عن البيت الأبيض قوله ـ فى بيان له ـ "إن محادثات سوليفان مع نظيره الصيني جاءت على مدى يومين في مالطا مطلع هذا الأسبوع".

وكان اجتماع سوليفان مع وانج هو الأحدث في سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينج في وقت لاحق من العام الجاري.

 

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دعم الصين لروسيا أوكرانيا جاك سوليفان
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