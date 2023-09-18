ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تسجيل 178 انفجارا في سومي جراء القصف الروسي خلال 24 ساعة

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية بأن القوات الروسية هاجمت المنطقة 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 179 انفجارا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول "إنه خلال الساعات الماضية، هاجمت القوات الروسية المناطق الحدودية لمنطقة سومي 34 مرة ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين اخرين".

وعلى وجه الخصوص، تعرضت كراسنوبيليا، نوفا سلوبودا، بيلوبيليا، خوتين، فيليكا بيساريفكا، يوناكيفكا، إسمان، فوروجبا، وزنوب-نوفورودسكي لنيران روسية.

وفي منطقة كراسنوبيليا، شن الروس ضربات مدفعية (15 انفجارا) وقصفا بقذائف الهاون (49 انفجارا) بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مروحيات روسية أربعة صواريخ جو-أرض غير موجهة من الأراضي الروسية.

وفي بيلوبيليا، أطلق الروس 6 صواريخ جو-أرض غير موجهة من طائرة هليكوبتر وهاجموا بالمدفعية (11 انفجارا).

وفي مجتمع فيليكا بيساريفكا، أطلق الروس النار بالمدفعية (18 انفجارا) حيث قتل مدني وأصيب آخر بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الطائرات الروسية 6 صواريخ جو-أرض غير موجهة.

وفي فوروجبا، شن الروس ضربات مدفعية (9 انفجارات) حيث أصيب مدني.

 

ads
أوكرانيا القصف الروسي
ads