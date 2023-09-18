دفاعات أوكرانيا الجوية تعترض صاروخين كروز روسيين في منطقة دنيبروبتروفسك

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين كروز روسيين في المنطقة صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله "في الصباح، تم إسقاط صاروخين كروز فوق المنطقة، حيث يواصل الروس ضرب نيكوبول طوال الليل فقد تعرضت لإطلاق النار 4 مرات واستخدم الروس المدفعية الثقيلة لضرب نيكوبول وميروف ومرهانيتس".

وتابع "لقد تضررت شركة مرافق، ودمر مبنى خارجي واحد وتضرر 6 آخرين، كما تضررت 5 منازل خاصة وألواح شمسية ويجرى الآن توضيح العواقب الأخرى للهجمات ولحسن الحظ، لم يصب الناس بأذى".