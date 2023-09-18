ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دفاعات أوكرانيا الجوية تعترض صاروخين كروز روسيين في منطقة دنيبروبتروفسك

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهي ليساك، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين كروز روسيين في المنطقة صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله "في الصباح، تم إسقاط صاروخين كروز فوق المنطقة، حيث يواصل الروس ضرب نيكوبول طوال الليل فقد تعرضت لإطلاق النار 4 مرات واستخدم الروس المدفعية الثقيلة لضرب نيكوبول وميروف ومرهانيتس".

وتابع "لقد تضررت شركة مرافق، ودمر مبنى خارجي واحد وتضرر 6 آخرين، كما تضررت 5 منازل خاصة وألواح شمسية ويجرى الآن توضيح العواقب الأخرى للهجمات ولحسن الحظ، لم يصب الناس بأذى".

 

ads
دفاعات أوكرانيا منطقة دنيبروبتروفسك
ads