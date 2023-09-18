بعثة فريق سلة الأهلي تسافر إلى سنغافورة للمشاركة في مونديال الأندية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الإثنين، متوجهة إلى سنغافورة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتننتال».

ويشارك الأهلي في مونديال أندية السلة بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية bal3.

ويشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم قائمة اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.