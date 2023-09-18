وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 03:22 ص

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي.

وكتبت الصفحة: “إنا لله وإِنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالي، الحاج / عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد نسألكم خالص الدعاء”.