أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي.
وكتبت الصفحة: “إنا لله وإِنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالي، الحاج / عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد نسألكم خالص الدعاء”.
البوابة ستار
وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد
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أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي.
أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي.