ads
الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

الفنان محمد فؤاد
الفنان محمد فؤاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد عن وفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي.
وكتبت الصفحة: “إنا لله وإِنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالي، الحاج / عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد نسألكم خالص الدعاء”.

ads
محمد فؤاد شقيق محمد فؤاد وفاة شقيق محمد فؤاد
ads