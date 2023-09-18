بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من تنزانيا

وصلت إلى القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من تنزانيا بعد خوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الزمالك، السبت الماضي، بنتيجة 2-0 أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في مباراة الذهاب بالجولة الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وتضم قائمة الزمالك في الموسم الجديد كل من:

محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.