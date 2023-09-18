طائرة الزمالك يجدد عقد أحمد يوسف

نجحت اللجنه المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسةعماد البناني في تجديد التعاقد مع أحمد يوسف لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمده موسم واحد.

شهد جلسه توقيع العقود مع أحمد يوسف حضور كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وعلاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة وأحمد شعلان المدير الإداري للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي.

يذكر أن فريق الزمالك حقق الثنائية المحليه الموسمين الماضيين بالتتويج ببطولتي الدوري والكأس.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة بالزمالك من؛ أحمد عاشور مديرا فنيا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للاحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا، حسن عبد الرازق إداريا.