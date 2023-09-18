محمد نور يحتفل بنجاح "السهر للسهيرة"

احتفل الفنان محمد نور بنجاح أغنية “السهر للسهيرة” التي حققت ما يقارب من ٣ مليون مشاهدة على اليوتيوب، وأعرب "نور" عن سعادته بنجاح الأغنية وبالتعاون مع الشاعر الغنائي والملحن مصطفى حدوتة والمخرجة بتول عرفة.

وتقول كلمات الأغنية:

السهر للسهيرة جاي أسهر والليلة كبيرة هنا قعداتنا الحلوة كتيرة عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة بنضيع علشان كسيبة وأنا أحب الناس الحبيبة وفي قلبي صحاب مكان

وعرض للفنان محمد نور مؤخرا، فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.