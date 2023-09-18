السفارة الصينية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني

احتفلت السفارة الصينية بالقاهرة أمس الأحد باليوم الوطني للجمهورية الصينية وسط حضور مجموعة من سفراء الدول الأجنبية .

وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها السفارة حفل الاستقبال الحضوري بمناسبة العيد الوطني الصيني منذ جائحة كورونا.

والقى السفير الصيني بالقاهرة السيد لياو ليتشيانج، كلمة اكد فيها على عمق العلاقات بين مصر والصين

تحت قيادة رئيسي البلدين، وتتعمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية والثقة السياسية المتبادلة بينهما باستمرار، وظل الجانبان يتبادل الدعم الثابث في القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر.

وأضاف السفير الصيني: لقد أكد الرئيس السيسي لعدة مرات على دعمه لمبدأ الصين الواحدة، إذ يسجل الجانب الصيني تقديره العالي لذلك.

وهنأ السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج مصر حكومة وشعبا بتلقيها دعوة للانضمام إلى أسرة البريكس في أغسطس الماضي.

وأعرب السفير الصيني عن ثقته، بأن انضمام مصر وغيرها من الدول ستضخ حيوية جديدة على آلية تعاون البريكس.

وتابع السفير الصيني بالقاهرة: على مدى السنوات العشر المنصرمة، عملت الصين ومصر بشكل مشترك على تعزيز المواءمة المعمقة بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030" وحققتا نتائج مثمرة، حيث ظلت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما على التوالي، وقامت الشركات الصينية العاملة في مصر ببناء "أطول مبنى في أفريقيا" وأول قطار كهربائي خفيف في إفريقيا، وساعدت مصر على امتلاك أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية في إفريقيا، وأكبر مركز لتخزين اللقاحات في إفريقيا، وأسرع شبكة النطاق العريض الثابتة في إفريقيا. وقد اجتذبت منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر 137 شركة صينية وأجنبية للاستقرار والعمل فيها، مما خلق فرص عمل لنحو 50 ألف شخص.

وأضاف السفير الصيني خلال كلمته: لقد وقع الجانبان الصيني والمصري أمس على مذكرة التفاهم بشأن تصدير المانجو المصري إلى الصين، ونثق بأن هذا سيساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بشكل أكبر.

تولي الصين ومصر دائما اهتماما بالغا بالتواصل والتعلم المتبادل بين الحضارات.