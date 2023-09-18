نيقولا معوض يفوز بجائزة التميز في حفل Murex D'or عن أحدث أعماله العالمية

فاز الفنان نيقولا معوض بجائزة التميز عن أحدث أعماله العالمية وذلك في حفل Murex D'or والذي يعد واحدًا من أضخم مهرجانات توزيع الجوائز بالوطن العربي، وقد انطلقت فعاليات الحفل يوم الأحد 16 سبتمبر في لبنان وحضرها العديد من النجوم والمشاهير.

وفي الوقت نفسه، بدأ نيقولا معوض تصوير مسلسل الحشاشين والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2024، ويقوم نيقولا معوض خلال أحداث المسلسل لشخصية عمر الخيام، المسلسل إنتاج سينرجى، من إخراج بيتر ميمي.

ويشارك نيقولا معوض في بطولة المسلسل مع كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ومن المقرر الكشف عن باقي أبطال المسلسل قريبًا، الحشاشين سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج بيتر ميمي.

وخلال عام 2023، انطلق الفيلم العالمي الأميركي His Only Son بطولة نيقولا معوض في دور العرض الأميركية والعالمية ليحصل على ردود أفعال نقدية واسعة على مستوى النقاد والجماهير، كما حقق نيقولا معوض نجاحًا كبيرًا بشخصية كرم في مسلسل الثمن، ليتصدر تريند منصة شاهد وينال إشادة جماهيرية، ويعتبر المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب.