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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يقدم اقتراحًا مهمًا يؤدي إلى وقف التصعيد والنزاع في أوكرانيا

ترامب
ترامب
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 أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه كان بإمكان أوكرانيا تجنب تصعيد النزاع مع روسيا الاتحادية لو قبلت كييف ما قال عنه ترامب أنه "تخلي كييف عن جزء من أراضيها"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

فقد قال الرئيس السابق ترامب في مقابلة مع شبكة "NBC News": "كان من الممكن أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بخسارة بعض الأراضي وعلى نطاق أصغر من تلك التي قامت روسيا بضمّها فعلًا".

 وأضاف: "كان من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق ولم يكن أحد حينها ليموت". 

وبحسب الرئيس السابق، فإن مثل هذا الاتفاق "كان سيسمح لسلطات كييف بإنقاذ البلاد". 

يشار إلى أن ترامب سبق له أن صرّح في مناسبات عديدة بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وعبر سياسته التي يتبعها تجاه أوكرانيا، ربما هو بذلك يدفع الإنسانية نحو نشوب حرب عالمية ثالثة.

 كما أكد ترامب مرارا أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية سيُمكنه ضمان تسوية للوضع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط. 

تجدر الإشارة إلى أن بايدن يواجه اتهامات باستخدام نفوذه عندما كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، لمساعدة نجله هانتر بايدن في أعماله، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا، حيث كانت لنجله فيها مشاريع تجارية هناك.

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