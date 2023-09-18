الأركان المشتركة الأمريكية: الصين سترتكب خطأ استراتيجيًا كبيرًا إذا حاولت مهاجمة تايوان

أكد رئيس رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي مواصلة دعم الاتفاقيات الثنائية مع تايوان ومنها تلك المتعلقة بالضمانات، مبينا أن بلاده قادرة على درء أي هجوم محتمل قد يشن على تايوان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكد مارك ميلي في مقابلة مع شبكة CNN أن "هذا أمر وارد تماما" مبينا أن "الولايات المتحدة تواصل دعم الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات مع تايوان والضمانات المقابلة لها".

وأضاف: "نريد علاقات سلمية بين الصين وتايوان... لكن من الناحية العسكرية، أعتقد أن الصين سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا إذا حاولت مهاجمة تايوان أو الاستيلاء عليها".