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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بكين: قضية تايوان تظل خطا أحمر في علاقاتنا مع واشنطن لا يمكن تجاوزه

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
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أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال محادثاته مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، أن قضية تايوان تظل خطا أحمر في العلاقات بين واشنطن وبكين لا يمكن تجاوزه، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية عن الوزير قوله: "إن قضية تايوان هي خط أحمر رئيسي في العلاقات الصينية الأمريكية لا يمكن تجاوزه. ويتعين على الولايات المتحدة أن تلتزم بالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة وأن تفي بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان".

وأكد وانج يي أيضا أن "تنمية الصين لديها قوة دافعة كبيرة وتتبع منطقا تاريخيا لا مفر منه. ولهذا السبب، لا يمكن إيقافها، ولا يمكن حرمان الشعب الصيني من حقه المشروع في التنمية".

تجدر الإشارة إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة في بالي، والحفاظ على التبادلات الرفيعة المستوى بين البلدين وإجراء مشاورات ثنائية حول شؤون منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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