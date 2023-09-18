الولايات المتحدة: أعربنا للصين عن قلقنا بشأن المساعدة التي تقدمها لروسيا

أعربت الولايات المتحدة، خلال المفاوضات بين مستشار الرئيس الأمريكي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، عن قلقها للصين بشأن تقديمها المساعدات بمختلف أنواعها لروسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وفي إحاطة هاتفية خاصة حول اجتماع جرى بين مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي يومي 16 و17 سبتمبر في مالطا، طُلب من ممثلة رفيعة المستوى في إدارة واشنطن التعليق على المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي في 18 سبتمبر بموسكو.

فقالت المسؤولة الأمريكية: "في ما يتعلق برحلة وانغ يي إلى موسكو، فقد أعربنا بالتأكيد عن قلقنا لجمهورية الصين الشعبية في شأن مختلف أنواع المساعدة التي تقدمها بكين لروسيا".

هذا وأعلن البيت الأبيض يوم الأحد، أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي بحثا في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر، إمكانية عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينغ.

ويشار إلى أن الطرفين ناقشا القضايا الرئيسية في العلاقات الأمريكية الصينية، وقضايا الأمن العالمي والإقليمي، والصراع في أوكرانيا، والقضايا المتعلقة بمضيق تايوان وغيرها من المواضيع.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي سيعقدان محادثات في موسكو في 18 سبتمبر.