الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: مصر قدمت للعالم رؤية متكاملة لكيفية التصدي للإرهاب

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب ذات خصوصية، فنجاح التجربة مستمد أولًا من شكل المواجهة ومن نتائجها، وما قدمته أجهزة الأمن المصرية والقوات المسلحة من تضحيات كبيرة من أجل دحر الإرهاب والتصدي لأفكار التطرف، من خلال رؤية تعتمد على المواجهة المجتمعية الشاملة، وتستهدف تحقيق إصلاح وتنمية مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا تتواكب مع الجهود والتضحيات التي يقدمها أبناء مصر البواسل في ساحة المواجهة الميدانية للقضاء على فلول وبؤر الإرهاب.

وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن تجربة مصر الرائدة في مواجهة أخطار الإرهاب جعلتها تقدم للعالم رؤية متكاملة وشاملة لكيفية التصدي للإرهاب، وكانت سباقة في التحذير من تمدده وتغوله ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط؛ بل في العالم بأسره، موضحة أن تجربة مصر الرائدة في مواجهة الإرهاب وضعت الجميع شعوبًا وحكومات ومؤسسات دولية أمام مسؤلياتهم في اتخاذ مواقف وتدابير جادة وحاسمة في التعامل مع تلك الظاهرة؛ التي لم يعد أحد بعيدًا عن الاكتواء بنيرانها.

واختتمت متسائلة: “هل يعي الجميع دور مصر الكبير في الحرب والقضاء على الإرهاب الغاشم؟، وهل يتكاتف الجميع لمواجهة الإرهاب ويتوقف عن المهادنة والتردد والمواقف الغائمة؟، وإلى متى تظل مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم أجمع؟”.