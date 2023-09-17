"الضفة الأخرى": الرؤية الأمريكية في مواجهة الإرهاب اعتمدت على التدخل العسكري فقط

عرض برنامج “الضفة الأخرى”، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا يكشف عن أن الرؤية الأمريكية في مواجهة الإرهاب اعتمدت على التدخل العسكري وأصبح خيارها الأساسي هو الحل الأمني، وركزت هذه الرؤية على استهداف رؤوس التنظيمات (اغتيال القادة) وهو أسلوبها الذي اعتمدته في مواجهة القاعدة واستمر مع داعش؛ بينما ظل جسد وبنية تلك التنظيمات قادر على الاستمرار، بغض النظر عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتطرف والإرهاب، ووفقًا لرؤية خبراء المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب في نهاية 2022 أن القاعدة وما انبثق عنها من تنظيمات قد تضاعفت أكثر من أربع مرات وأصبحت أكثر تمددًا وخطرا.

وكشف التقرير أن الحرب ضد الإرهاب تحتاج إلى إعادة توجيه، إن لم يكن نقلة نوعية حقيقية، ولم يعد الأمر يتعلق بتعبئة الجيوش الوطنية المدعومة من الشركاء الدوليين ضد الغارات الإرهابية، موضحًا أن ما يحدث في المناطق الملتهبة خاصة إفريقيا هو على نحو متزايد مسألة تمرد من جانب السكان والمجتمعات المحلية مما يجعله عسكريا.

ولفت التقرير إلى أن الأساليب المعتمدة حتى الآن عفا عليها الزمن إلى حد كبير، وإذا لم يدمج المجتمع الدولي هذا النموذج الجديد الذي يعتمد على تحسين مستويات المعيشة والنهوض بالتعليم والصحة في خط متواز مع المواجهة الأمنية، فإنه يُخاطر بإغراق بلدان كثيرة في صراعات طائفية تتفاقم الآن بسبب خصخصة إدارة الأمن واستخدام ميليشيات الدفاع عن النفس وغيرها من التشكيلات التطوعية، بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة.

ونوه التقرير بأنه تُشير التجارب السابقة إلى الحاجة الملحة إلى تغيير النموذج، وأنه يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة التوترات الاجتماعية والاقتصادية الكامنة التي سمحت للجماعات الإرهابية بالازدهار في المقام الأول.