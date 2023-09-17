جنرال أمريكي يوضح المدة الزمنية التي تحتاجها قوات كييف للنجاح في هجومها المضاد

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة المنتهية ولايته الجنرال مارك ميلي، أن القوات الأورانية لن تتمكن من تحقيق أي نجاح خلال الهجوم المضاد في القريب العاجل.

وأوضح ميلي في حديث لشبكة "سي إن إن" أن قوات كييف ستحتاج الكثير من الوقت قبل أن تتمكن من تحقيق أي نجاحات فعلية في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن أي نجاح لهم ولو كان صغيرا "سيستغرق الكثير من الوقت".

ورفض ميلي تقديم أي توقعات حول الإطار الزمني التقريبي الذي تحتاجه سلطات كييف لتحقيق أهدافها من الهجوم المضاد، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وكان قد انطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري، إن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد نحو 71.5 ألف عسكري دون تحقيق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار الحرب الروسية.

وأضاف بوتين أن الخسائر كبيرة، حيث فقدت القوات المسلحة الأوكرانية فعليا 543 دبابة، وحوالي 18 ألف مدرعة من مختلف الفئات.

ومن جانبه، اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأنه لن تكون هناك "نهاية سعيدة" لكييف في هجومها المضاد على أي حال، لأن الجيش الأوكراني فقد الكثير من جنوده في ساحة المعركة.

وفي وقت سابق أفادت الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني، الذي يقوم بمحاولات هجوم فاشلة منذ 4 يونيو، خسر شهرين أكثر من 43 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة، بينها 26 طائرة و25 دبابة من طراز "ليوبارد". وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الأوكرانية لا يحالفها النجاح على أي محور.

وفي الأسابيع الأخيرة بدأت تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن أن كييف تجاهلت مرارا النصائح التي قدمتها لها الولايات المتحدة بشأن العمليات القتالية، مما أثار استياء شديدا لدى الجانب الأمريكي، وأن المسؤولين الأمريكيين يوجهون انتقادات متزايدة لاستراتيجية الهجوم المضاد التي يتبناها الجيش الأوكراني، ويشعرون بالتشاؤم حيال احتمالات نجاحها.