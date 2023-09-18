"خناقة على 30 جنيه".. وفاة سائق توك توك بأزمة قلبية خلال مشاجرة بالدقهلية

لقى سائق توكتوك مصرعه وذلك إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، خلال مشاجرة مع مسن بمركز بلقاس محافظة الدقهلية، لخلاف نشب بينهم على مبلغ 30 جنية وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من المستشفى المركزي، بوصول "محمود صابر عبدالوهاب"، سائق توكتوك، مصابًا بحالة إعياء شديدة وتوفي فور وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبسؤال أهليته أكدوا أن مشاجرة نشبت المتوفى وآخر يدعى "ع.ع.م"، 65 عامًا، وذلك بسبب خلاف على مبلغ مالي 30 جنيهًا، وضربه على رأسه، وبعدها شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهتة انكر تعديه علي المتوفي والتسبب في وفاتة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وتقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.