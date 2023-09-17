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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الضفة الأخرى" ينفرد باسم زعيم تنظيم القاعدة الجديد .. فيديو

الكاتبة الصحفية داليا
الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم
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عرض برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا يكشف عن اسم زعيم تنظيم القاعدة الجديد الذي يتولى إدارته بعد الإعلان الأمريكي عن مقتل الظواهري.

وكشف التقرير، عن أن هناك مصادر كثيرة تحدثت عن سيف العدل المصري باعتباره الأقرب لقيادة التنظيم، موضحًا أنه وفق أحدث تقرير للمخابرات الأمريكية استقى معلوماته من جهات استخباراتية معروفة باختراقها لتنظيم القاعدة ولم يقم التنظيم بتنفيذ هجوم واحد على أراضيها، ويقول التقرير: إن "سيف العدل لن يخلف الظواهري أبدا"، وأن الأقرب لقيادة التنظيم الآن هو أبو عُبيدة يوسف العنابي.

وأوضح التقرير أن أبو عبيدة يوسف العنابي واحد من مؤسسي الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت بعد ذلك إلى القاعدة في المغرب الإسلامي، وفي 2017 تحالفت وجماعات أخرى مع نصرة الدين بقيادة اياد اغ غالي لتشكيل نصرة الإسلام والمسلمين، كاشفًا عن أن ظهور داعش فرض على تنظيم القاعدة التعامل بشكل مختلف وتغيير استراتيجيته فبدلا من التركيز على العدو البعيد كما كان في السابق، تحول إلى استراتيجية التمدد في أماكن وجوده الجغرافية ومحاربة العدو القريب "الحكومات الوطنية".

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الضفة الأخرى الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم تنظيم القاعدة سيف العدل المصري أبو عبيدة يوسف العنابي
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