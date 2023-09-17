الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: المعالجة الأمريكية لمواجهة إرهاب القاعدة نتج عنها ظهور داعش

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إننا في ذكرى 11 سبتمبر نتناول من زاوية جديدة الحدث الذي لم يترك بقعة على ظهر الكرة الأرضية إلا وأثر فيها، وكان اختيارنا هو محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة، والتي يأتي على رأسها سؤال: "ما الحصيلة النهائية لخطة "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس بوش الابن في تعقب تنظيم "القاعدة"، واعتماد مكافحة الإرهاب ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية؟

وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، متسائلة: “هل نجحت الإدارات الأمريكية بداية من بوش الابن مرورًا بأوباما وترامب ووصولا لبايدن في القضاء على الإرهاب أو حتى في تقليص مخاطره؟”، مؤكدة أنه بالفعل نجحت أمريكا في القضاء على رؤوس ورموز كبيرة لتنظيم القاعدة مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري؛ وتمكنت من القضاء على جسد التنظيم، وأخرجت القاعدة من ملاذها الآمن في جبال أفغانستان بعد أقل من شهر من هجمات سبتمبر، ورغم مرور التنظيم بمرحلة تقلص وانكماش عقب الخروج من أفغانستان إلا أنه عاد ليتكاثر وتتوالد فروعه في مناطق عديدة من خريطة العالم.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك أسهمت الرؤية والمعالجة الأمريكية لمواجهة إرهاب تنظيم القاعدة في إنتاج طور معدل من الفكر والممارسات الإرهابية فكان ظهور "تنظيم داعش".