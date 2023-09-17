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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استكمال فعاليات دورة الشروق الثالثة لكرة القدم بمراكز شباب ملوي بالمنيا

استكمال فعاليات دورة
استكمال فعاليات دورة الشروق الثالثة لكرة القدم لمراكز الشباب
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شهد مركز شباب دير البرشا اليوم الأحد  استمرار فعاليات دورة الشروق الثالثة لكرة القدم لمراكز الشباب ٢٠٢٣ والمقامة على ملعب مركز شباب دير البرشا لليوم الرابع عشر على التوالى.

اقيمت الجولة الرابعة وقبل الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة فوز فريق تل بنى عمران أ  على نزلة البدرمان  1/4 فى مباراة قوية، وفوز فريق نزلة البشا  على فريق دير البرشا ج  1/3 ،وبنتائج مباريات اليوم يحتل فريقى نزلة  البرشا   ونزلة البدرمان صدارة المجموعة برصيد ٦ نقاط ،ثم فريق تل بنى عمران ٣ نقاط ،واخيرا فريق دير البرشا ج بدون نقاط .
وتتبقى فى تلك المجموعة مباراة واحدة بين فريقى تل بنى عمران أ ودير البرشا ج ، يكفى تل بنى عمران الفوز باى نتيجة ليضمن الصعود للدور التالى برفقة نزلة البرشا التى ضمنت الصعود.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة شباب ملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم مدير الإدارة 
 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنيا زارة الشباب والرياضة مراكز الشباب مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة
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