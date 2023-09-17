أحمد سعيد عبد الغني ينعي أشرف مصيلحي: الله يرحمك يا طيب يا جدع

نعى الفنان أحمد سعيد عبد الغني الفنان أشرف مصيلحي الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وكتب أحمد عبر حسابه على تطبيق "انستجرام " وكتب:"البقاء لله توفى إلى رحمة الله الفنان أشرف مصيلحي زوج بنت خالتي المخرجة الأستاذة منال الصيفي الله يرحمك يا أشرف يا طيب يا جدع".

وفى شهر يوليو الماضى، قالت المخرجة منال الصيفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "فريق طبي متخصص يرافق أشرف فى المنزل على مدار 24 ساعة".

وأضافت: "الدكاترة بعد العملية أكدوا أن الحالة فى تحسن.. والورم المصاب به زوجى من أخطر أنواع السرطانات فى العالم، مفيش غير إننا بنحافظ على حياته وربنا كبير قوى.. والحمد لله على كل حاجة وكل اللى ربنا يجيبه كويس".