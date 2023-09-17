عمر شرقي يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "ألفريدو"

نشر الفنان عمر شرقى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، صورة البوستر الدعائى لمسلسل "ألفريدو" ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "استنوا شخصية "زينجر" في مسلسل ألفريدو، إبتداءً من يوم الاحد ٢٤/٩ على اون دراما

تأليف: عمرو محمود ياسين

اخراج: عصام نصار

انتاج: احمد عبدالعاطي".

المسلسل بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقى، تأليف عمرو محمود يس، والإخراج عصام نصار.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمر شرقى المشاركة فى مسلسل "سفاح الجيزة"، بطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، صلاح عبدالله، ناهد رشدى، داليا شوقى، والإخراج هادى الباجورى.